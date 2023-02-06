سفارة المغرب بتركيا تدعو المتصلين الذين يبحثون عن عائلاتهم بموافاتها بمعلوماتهم

هبة بريس _ الرباط

دعت سفارة المملكة المغربية بأنقرة المتصلين الذين يبحثون عن عائلاتهم الى موافاتها بالمعلومات الخاصة بهم، وذلك على إثر الزلزال الذي ضرب، فجر اليوم الاثنين، عددا من الولايات في الجنوب التركي.

وأشارت السفارة، في بلاغ لها، إلى أنه يجب موافاتها عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق الواتساب باسم المتصل ورقم هاتفه، واسم المبحوث عنه ورقم هاتفه والمدينة التي يقيم بها، وكذا صورة عن البطاقة الوطنية وجواز السفر للمعني بالأمر في حال تواجدها.

وأوضح المصدر أن هذه المعلومات ستمكن خلية الأزمة التابعة للسفارة من التواصل مع السلطات التركية بهذا الخصوص.

وسجل البلاغ أن المدن التي تعرضت لضربات الهزات الأرضية هي: كهرمان ماراش، وأضنا، وأديامان، وهاتاي، وشانلي أورفا، ديارباكير، غازي عنتب، كيليس، وعصمانية

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