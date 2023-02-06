نجم تشيلسي ” أتسو” عالق تحت أنقاض زلزال تركيا.. وانتشال لاعبين من فريقه

هبة بريس _ متابعة

ذكرت تقارير صحفية تركية، اليوم الإثنين، أن الغاني كريستيان أتسو، لاعب فريق هاتاي سبور التركي، عالق تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى حتى الآن.

وضرب زلزال مدمر مدينة مرعش التركية، حيث يتواجد نادي هاتاي سبور، الذي ينافس في الدوري التركي الممتاز.

وبحسب صحيفة ستار التركية، فإن النجم أتسو من بين العالقين تحت الأنقاض،وعمليات البحث جارية عن اللاعب، وكذلك عن تانير سافوت، المدير الرياضي للنادي.

وتم انتشال اثنين من اللاعبين وأعضاء الفريق التقني للنادي من تحت الأنقاض، وما زالت الجهود جارية للعثور على اللاعب الغاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرق الإنقاذ والطوارئ التركية تعمل حاليًا على إخراج أتسو، من تحت أنقاض مبنى مدمر كليا، في وقت لم يعرف مصيره؟

وكان أتسو قد سجل هدفا قاتلا لهاتاي سبور أمس الأحد أمام قاسم باشا ليقود فريقه للانتصار 1-0. علمًا بأنه الهدف الأول والوحيد الذي يحرزه اللاعب المخضرم مع هاتاي سبور. وبعد ساعات بات أتسو في عداد المفقودين.

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