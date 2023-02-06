الناظور .. بعوي وعمور توقعان اتفاقية شراكة لتطوير منظومة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

هبة بريس : وجدة

احتضنت مدينة الناظور، يوم 06 فبراير الجاري، فعاليات المنتدى المغربي الاسباني تحت شعار “التعاون المغربي الاسباني في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، رافعة للتنمية المستدامة و المجالية” ، المنظم بشراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني و الوكالة الاسبانية و مجلس جهة الشرق و التي ستمتد الى غاية 7 فبراير الجاري.

و ترأس أشغال هذا المنتدى كل من فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني و ريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز سفير اسبانيا بالمغرب ومعاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة و جدة أنجاد وعبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، وذلك بحضور كل من عامل اقليم الناظور و رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة و نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة و ممثلة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة و المنسق العام للوكالة الاسبانية للتعاون الدولي و التنمية و السيد القنصل العام لاسبانيا بالناظور وعضوات و أعضاء مجلس جهة الشرق و المنتخبين،رؤساء المصالح اللامركزة و ممثلي النسيج التعاوني و الجمعوي .

وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق في كلمة له بالمناسبة، إن القاسم المشترك بين جهة الشرق ومثيلاتها في اسبانيا هو القناعة المشتركة بأن ترسيخ قيم التعاون والتضامن هو السبيل الأمثل لبناء ركائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أساس المصالح التنموية المشتركة وتوحيد الجهود لرفع التحديات المختلفة والمراهنة على تحقيق تنمية شاملة تضامنية ومزدهرة لفائدة الشباب والنساء في جنوب وشمال المتوسط.

وأوضح عبد النبي بعوي، أن تنظيم هذه الندوة حول موضوع المرأة ودورها في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يأتي في وقته وهو أمر يستحق التنويه باعتباره يجسد أحد ركائز رؤية مجلس جهة الشرق بشأن دور المرأة الاستراتيجي في صناعة استراتيجية التنمية المستدامة والمندمجة في بلادنا.

وأبرز رئيس مجلس جهة الشرق، أن جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي والثقافي والاقتصادي في الفضاء المتوسطي والمغاربي والإفريقي هي بوابة الجهات الاسبانية نحو إفريقيا، كما هو الشأن بالنسبة للجهات الاسبانية التي هي بوابة جهة الشرق نحو محيط اسبانيا الأوروبي.

وأعلن عبد النبي بعوي، عن استضافة المملكة الاسبانية كضيف شرف في المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نسخته الخامسة.

كما جرى على هامش هذا المنتدى توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشرق ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة الشرق، والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير منظومة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مرافقة حاملي المشاريع والمنظمات المهنية العاملة في القطاعات التي يشملها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وستساهم هذه الاتفاقية في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين على مستوى عمالة وأقاليم جهة الشرق، بشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص وذلك عبر :

• تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية والتسيرية للمنظمات المهنية العاملة بقطاعات الاقتصاد الاجتماعي والتضام

• الترويج لمنتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

• تأهيل الفاعلين في إطار منظومة بيئية، اجتماعية واقتصادية مهنية؛

• دعم وتمويل الأنشطة المنتقاة في إطار المشروع؛

• تعزيز التشغيل و خلق المقاولات لصالح الفاعلين المنتمين إلى فئات هشة بالخصوص ، من خلال التدريب والدعم المناسب لتسهيل اندماجهم المهني، لا سيما في إطار عمل منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

• تدعيم مشاريع تمكين النساء والشباب، وتشجيع خلق فرص الشغل والقيمة المضافة لساكنة الجوار.

وبالموازاة مع فعاليات هذا المنتدى جرى تنظيم معرض للمنتجات التضامنية من طرف الوزارة لفائدة 60 عارضا.

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