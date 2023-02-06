إفران: قافلة صحية متعددة التخصصات لفائدة دواوير بجماعة واد إفران

ع محياوي _ هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله، والداعية إلى تقديم المساعدة لسكان المناطق المعرضة لموجة البرد والحد من آثاره ، وتفعيلا للمخطط الإقليمي لمواجهة موجة البرد وفي إطار عملية” رعاية” 2022-2023″، نظمت مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم إفران، بتنسيق مع عمالة إقليم إفران و السلطات المحلية و تعاون مع مجلس جماعة واد إفران و بمواكبة المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، قافلة صحية متعددة الاختصاصات بدوار أكدال التابع للجماعة الترابية واد إفران والدواوير المجاورة، وذلك يومه الجمعة 3 فبراير 2023 .

و من أجل إنجاح هذه القافلة المتعددة الإختصاصات عبأت مندوبية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بإفران موارد بشرية مهمة ( 24 إطارا صحيا) من اطباء إختصاصيين و عامين ، ممرضين و إداريين مدعومين بموارد لوجيستيكية مهمة متمثلة في سيارة الإسعاف و وحدة طبية متنقلة مزودة بجهاز فحص بالصدى و مختبر للتحاليل الطبية بالإظافة الى الأدوية اللازمة.

ولقد استفاد حوالي 500 مستفيدة و مستفيد من مختلف الفحوصات الطبية والخدمات الصحية حيث توزعت حصيلة الفحوصات الطبية كما يلي:

طب الأطفال: 165

طب النساء: 24

الطب العام: 165

الكشف بالصدى: 24 من ضمنها 11 نساء حوامل

الكشف عن داء السكري: 70

الكشف عن سرطان عنق الرحم: 22

الكشف عن داء فقدان المناعة المكتسبة : 10

التوعية و التحسيس: 250

ولقد استفاد جميع المرضى من الأدوية بالمجان حسب الوصفات الطبية.

وتروم هاته المبادرة النبيلة ذات البعد الإنساني تقريب الخدمات الصحية من ساكنة العالم القروي و التوعية و التحسيس باهمية الوقاية و الكشف المبكر عن بعض الامراض.

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