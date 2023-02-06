من تركيا.. أيوب الكعبي: “الحمد لله أنا وعائلتي بخير”

هبة بريس

طمأن اللاعب المغربي، نجم نادي هاتاي سبور التركي، أيوب الكعبي، أقاربه وأصدقائه ومتابعيه حول وضعه الصحي بعد الزلزال الذي ضرب دولة تركيا وسوريا صباح يومه الاثنين.

وقال الكعبي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “انستغرام”: “السلام، أشكركم على الرسائل، الحمد لله أنا وعائلتي بخير، دعواتكم معنا واللهم احفظ الجميع”.

هذا وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى أكثر من 2200 جراء أقوى زلزال تشهده المنطقة اليوم الاثنين منذ ما يقرب من قرن.

وقالت خدمات الطوارئ التركية إن 1498 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة ، بالإضافة إلى 783 حالة وفاة مؤكدة أخرى في سوريا، مما يرفع عدد القتلى إلى 2281، وفق “أ ف ب”.

في حين أوضح معاون وزير الصحة السوري أحمد ضميرية لوكالة “سانا” قائلا: “ارتفاع عدد ضحايا الزلزال (في سوريا) إلى 461 وفاة و1326 إصابة”.

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