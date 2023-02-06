مغاربة من تركيا: “خرجنا للزنقة حنا و ولادنا مخافة من الهزات الارتدادية”

هبة بريس ـ متابعة

زلزال مدمر ذاك الذي ضرب تركيا في الساعات الأولى من هذا الصباح و الذي أودى بحياة الآلاف من المواطنين، بين قتلى و جرحى، مع تدمير أكثر من 3000 بناية وفق مصادر إعلامية تركية.

و لحدود الساعة، أكد مصدر مقرب من السفارة المغربية بتركيا أنه لا ضحايا في صفوف الجالية المغربية المقيمة في تركيا، و ذلك في انتظار خبر رسمي من السفارة.

و أوضح عدد من مغاربة تركيا أنهم فرووا للشوارع بسبب التصدعات و الشقوق التي أصابت منازلهم، و ذلك في ظل مخاوف من هزات ارتدادية أخرى في الساعات القادمة.

و أكدت مواطنة مغربية مقيمة بأدانا التركية فضلت عدم الكشف عن هويتها أن رعبا كبير أصاب ساكنة المدينة منذ لحظة الزلزال و لحدود الساعة، مضيفة: “هربنا حنا و ولادنا للزنقة و مازال فيها لدابا خوفا من تساقط المنازل على رؤوسنا”.

هذا و شكلت الخارجية المغربية خلية أزمة و تتبع من خلال سفارة المملكة بتركيا و التي وضعت عددا من الأرقام الهاتفية و عناوين البريد الإلكتروني للراغبين في التواصل و الاطمئنان على ذويهم.

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