الملك عن الراحل محمد الغاوي: “كان رائدا من رواد الأغنية المغربية المعاصرة”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الغاوي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” علمنا ببالغ التأثر ، بالنبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله تعالى المرحوم الفنان القدير محمد الغاوي، أحسن الله قبوله إلى جواره”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولأسرة الفقيد الفنية الوطنية، ولجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازي جلالته وأخلص مشاعر مواساته في رحيل فنان محبوب متألق، ورائد من رواد الأغنية المغربية المعاصرة، الذي بصم الحقل الفني الموسيقي المحلي برصيد من الأغاني الشجية المتنوعة والمفعمة بالروح الوطنية الصادقة.

وأضاف جلالته ” وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل المبرور من كريم الخصال وما كان يكنه للعرش العلوي المجيد من صادق الوفاء والإخلاص، فإننا ندعوه عز وجل أن يشمله بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يجعله من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويلقيه نضرة وسرورا، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر والسلوان”.

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