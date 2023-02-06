إقامة صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا زلزال تركيا وسوريا

2023-02-06 / 13:07
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هبة بريس - وكالات

أدى مئات الفلسطينيين بالمسجد الأقصى، الإثنين، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وقال شهود عيان إن الفلسطينيين قاموا بأداء شعائر صلاة الغائب بعد انتهاء صلاة الظهر.

ويتابع الفلسطينيون بمدينة القدس الشرقية عن كثب تطورات الأوضاع بعد الزلزال الذي وقع فجر اليوم.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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