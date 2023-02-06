أردوغان: 45 دولة تشارك في أعمال الإنقاذ لمواجهة آثار الزلزال

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن 45 دولة تشارك في أعمال الإنقاذ لمواجهة آثار الزلزال، لافتا إلى ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 912 قتيلاً و5385 مصاباً.

وأكد أردوغان في كلمة له أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.

من جهته أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي عن تواصل عمليات البحث والإنقاذ في مدن كبرى عدة.

وأضاف أن السلطات تعمل على تأمين إمدادات الغاز للمنازل والمخابز.

كما أعلن نائب الرئيس التركي إغلاق مطارات هطاي ومرعش وعنتاب، مضيفاً أن عدة دول عرضت إرسال مساعدات والأولوية للدعم الطبي.

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