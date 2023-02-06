أردوغان: 45 دولة تشارك في أعمال الإنقاذ لمواجهة آثار الزلزال

2023-02-06 / 12:31
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن 45 دولة تشارك في أعمال الإنقاذ لمواجهة آثار الزلزال، لافتا إلى ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 912 قتيلاً و5385 مصاباً.

وأكد أردوغان في كلمة له أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.

من جهته أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي عن تواصل عمليات البحث والإنقاذ في مدن كبرى عدة.

وأضاف أن السلطات تعمل على تأمين إمدادات الغاز للمنازل والمخابز.

كما أعلن نائب الرئيس التركي إغلاق مطارات هطاي ومرعش وعنتاب، مضيفاً أن عدة دول عرضت إرسال مساعدات والأولوية للدعم الطبي.

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‫7 تعليقات

  1. يارب ارحم عبادك فأنت العلي القدير و لا علم لنا إلا ما علمت.
    الزلزال لا يعترف بالحدود و لا علم له بالموالين و المعارضين لبشار ..

  2. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

    – اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نَواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

  3. اللهم الطف بنا في ما أجريت به المقادير، وكن مع المصابين في هذا القضاء المحتم، وارحم الموتى منهم يا رب العالمين

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  6. نسأل الله عز وجل السلامة لجميع المسلمين ،كل الدعم والمواساة لأشقاءنا في سوريا وتركيا مع تعازينا لأسر الضحايا ودعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل،وقدر الله وما شاء فعل.

  7. الزالزل الاهم في التاريخ الجيولوجي للارض في حدث في منطقة كالدونيا و اطلق علية العلماء اسم الحركة الكالدونية العظيمة او The Caledonia Great Movement و التي شكلت القارات الحالية، و ذلك قبل 340 مليون سنة

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