مرسوم قواعد وكيفيات تنظيم مباريات الوظائف العمومية على طاولة الحكومة

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، والثاني بتفويض السلطة والإمضاء، والثالث بتحديد قواعد وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المعتمدة بباريس في 2 فبراير 2022 والموقعة من طرف المملكة المغربية في 2 فبراير 2022، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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