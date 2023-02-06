أردوغان: الزلزال الذي ضرب البلاد هو أكبر كارثة منذ عام 1939

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب تركيا تجاوز 900 شخص، وأصيب أكثر من خمسة آلاف.

وقال الرئيس: “وفقا لأحدث البيانات، بلغت قوة الزلزال 7.7 درجة. وهذه أكبر كارثة طبيعية في تركيا منذ عام 1939. وبلغ عدد القتلى 912 شخصا، وأصيب 5385 مواطنا، وتم إنقاذ 2470 شخصا”.

ووفقا له، انهار 2818 مبنى.

وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0