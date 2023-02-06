عامل مكناس يتفقد أشغال تأهيل المدينة العتيقة

ع محياوي – هبة بريس

قام عامل مكناس المشهود له بخدماته المتواصلة رفقة الوفد المرافق له أول أمس السبت بمكناس ، بجولة تفقدية لورش تأهيل المدينة العتيقة، حيث وقف العامل خلال هذه الزيارة على مدى تقدم الأشغال بها، الجولة مرت في ظروف ممتازة ، المعالم التي تمت زيارتها غيرت بشكل إيجابي المعمار التاريخي للمدينة ، القرارات التي اتخذت في عين المكان كانت بالإجماع ، المراحل المستقبلية تم تسطيرها كذلك بتوافق الجميع ، كل هذه المشاريع تصب في اتجاه تثمين جهود ومنجزات العامل الصبار ، وهي ذات الجهود التي تستأثر باهتمام وباعتزاز الرأي العام الإقليمي ككل كونها كشفت عن مجهودات تبلورت وأصبح يراها متتبعو الشأن المحلي والإقليمي مجسدة فعليا على أرض الواقع .

ومن ضمن ما تم رصده منذ تعيين عبد الغني الصبار عاملا على إقليم مكناس ، هي الظفرة النوعية التي واكب بها هذا العامل تدبير شؤون الإقليم ترابيا وإداريا وأمنيا واجتماعيا وهو ما أتاح للمواطنين والمواطنات بهذا الإقليم الإشادة بجهود العامل التي انعكست على حياتهم اليومية.

مشاريع أخرى من منجزات العامل الصبار رأت النور في المناطق النائية كتعبيد الطرق في المسالك الوعرة بمختلف جماعات الإقليم ، هذا بالإضافة إلى برنامج تزويد عدد من المناطق بالماء الشروب و دعم شبكة الكهرباء بالمناطق النائية همت عددا من الدواوير بمختلف الجماعات ، فضلا عن تحديد أولويات تهم أساسا القطاعات الاجتماعية خصوصا دعم التمدرس بالوسط القروي والصحة ، من خلال إحداث بنيات جديدة وتعزيز الخدمات الجماعية عبر بناء عدد من دور الطالب والطالبة والعمل على توسيع الداخليات وإحداث عدد من المدارس الجماعاتية

متحدث ل ” هبة بريس ” فاعل جمعوي قال في تصريحات له لـ”هبة بريس” أن عامل الإقليم الحالي أبلى بلاء حسنا في تدبير شؤون الإقليم ترابيا وإداريا من دون المساس بحقوق الناس وحرياتهم الأساسية علاوة على نهجه لسياسة المرونة والتفاعل الإيجابي مع تظلمات الناس التي تدخل معالجتها من اختصاص مؤسسة العامل وممثليها على مستوى القيادات والباشويات.

منذ تعيينه على العاصمة الإسماعيلية عمل على تطبيق وتنفيذ كل التعليمات والتوجيهات الملكية السامية والوزارية الخاصة بالمفهوم الجديد للسلطة وتقريب الإدارة للمواطن، بعيدا عن المظاهر المزيفة ٬ تحت الأضواء الكاشفة، تتصاعد أسهم عامل صاحب الجلالة على إقليم مكناس حسب ذات المتحدث ، في كل نقط التجمعات الرسمية و الشعبية والعفوية الصادقة ٬ بفضل ما يعتبره العديد من الفاعلين المحليين ( منهم حقوقيين وجمعويين ورجال الاعلام ) والمواطنين، أداءا متميزا لممثل صاحب الجلالة بإقليم مكناس.

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