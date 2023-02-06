وجدة .. تثبيت كاميرات لتعزيز نظام الحماية بالشوارع والفضاءات العمومية

هبة بريس : وجدة

تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة الهادفة إلى عصرنة المرفق الأمني بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية القاضية بتوطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، بما فيها المرفق الأمني، ومواصلة الرقي بالوظيفة الشرطية باعتماد آليات تعزز القرب والتواصل مع المواطن، وتدعم التدخلات الميدانية للوقاية من الجريمة و جزرها، وتحديث البنيات الأمنية و عصرنة طرق عملها.

أدرجت جماعة وجدة نقطة في جدول أعمال دورة فبراير الحالي، تخص المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تخص تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بوجدة من ضبط و تدبير السير و الجولان و زجر المخالفين و محاربة الجريمة المرتكبة في الشارع العام و كذا حماية الممتلكات العامة، وكذا تجهيز قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بمقر تابع لولاية أمن وجدة بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام، و كذا تهيئة و تجهيز مركز البيانات المرتبط بها.

وحسب موضوع الاتفاقية، لتحقيق الأهداف المسطرة أعلاه، حيث تحدد الآليات و المساطر التي يجب اعتمادها من أجل تمويل وإنجاز المشاريع المتعلقة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بما فيها مستلزمات البنية التحتية الشبكاتية و الكهربائية وكذا عقود الصيانة المرتبطة بها بكلفة مالية تقدر ب 64 مليون درهما، منها 24 مليون درهما ممولة من طرف وزارة الداخلية و 40 مليون درهما من طرف مجلس جهة الشرق،و تحويل هذه الالتزامات المالية إلى حساب مجلس جماعة وجدة باعتباره صاحب المشروع.

وفي هذا الإطار على حسب الإتفاقية، تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بالمساهمة في التحضير والدراسة الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالمراقبة بالكاميرات بالفضاء العام، وبتسلم مجمل الأجهزة الموضوعة رهن اشارتها في إطار المشاريع المنجزة وذلك بعد التأكد من توافق ما هو منجز ومنفذ تقنيا وعمليا مع دفتر التحملات، عبر توفير الموارد البشرية المتخصصة لاستغلال الأنظمة وحسن تدبيرها وإخضاعها للتكوين المستمر، وبالتسيير اليومي الفعال لنظام المراقبة مع التبليغ بكل الحاجيات فيما يخص الصيانة، والتحقق من توافق تدخلات الصيانة وفق العقد المبرم.

كما تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من طرف المتعاقدين والتأشير عليها من طرف السلطات المختصة.

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