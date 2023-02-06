أردوغان: تركيا ستتجاوز كارثة الزلزال في أسرع وقت

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد، بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الرئيس التركي أن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتمارس عملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وذكر أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية و “آفاد” وإدارات الولايات وجميع المؤسسات الأخرى شرعت في مهامها على وجه السرعة.

وأوضح أردوغان أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة للمناطق المتضررة.

وعبر الرئيس التركي عن تمنياته بالسلامة لكافة المواطنين المتضررين من الزلزال.

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