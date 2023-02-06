طقس الاثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-02-06 / 09:03
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن يستمر الطقس البارد والذي سيكون مصحوبا بالصقيع أو بالجليد فوق كل من المرتفعات والمناطق المجاورة لها، الجنوب-الشرقي للبلاد، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

ويتوقع كذلك تتشكل كتل ضبابية على السواحل الشمالية والوسطى، و كذا بشمال الأقاليم الجنوبية وبواد ملوية.

كما سيلاحظ نزول أمطار ضعيفة و متفرقة فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، الريف والأطلسين الكبير والصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08- و 02- درجات بالأطلس، وما بين 02- و 03 درجات بالريف، السفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية، ما بين 03 و 07 درجات بمنطقة السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، السهول الواقعة غرب الأطلس، الشمال- الشرقي للأقاليم الجنوبية و السواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 08 و 13 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. تثبيت كاميرات لتعزيز نظام الحماية بالشوارع والفضاءات العمومية

وجدة .. تثبيت كاميرات لتعزيز نظام الحماية بالشوارع والفضاءات…

2023-02-06 / 10:04
Photo of “35 درهما للكليلوغرام “..أسعار الدجاج تصل الى مستوى مهول بالمغرب

“35 درهما للكليلوغرام “..أسعار الدجاج تصل الى مستوى مهول…

2023-02-05 / 22:06
Photo of أكادير: أخنوش …”الورش الملكي لتهيئة الحضرية يجب أن يراعي الجودة وموعد التسليم”

أكادير: أخنوش …”الورش الملكي لتهيئة الحضرية يجب أن يراعي…

2023-02-05 / 21:00
Photo of رفقة زوجته نجلة أردوغان ..مهندس المسيرات التركية “بيرقدار” في زيارة خاصة للمغرب ( صور )

رفقة زوجته نجلة أردوغان ..مهندس المسيرات التركية “بيرقدار” في…

2023-02-05 / 19:48
Photo of البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين مغاربة في عرض المتوسط

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين مغاربة في عرض المتوسط

2023-02-05 / 19:10
Photo of مصــ..ــرع طفلة غرقا في بركة مائية ضواحي الحسيمة

مصــ..ــرع طفلة غرقا في بركة مائية ضواحي الحسيمة

2023-02-05 / 18:15
Photo of أشتوكة : السلطات تحبط محاولة للهجرة السرية وتوقيف اعضاء من تعاونية للبحارة

أشتوكة : السلطات تحبط محاولة للهجرة السرية وتوقيف اعضاء…

2023-02-05 / 16:31
Photo of توقيف صحفي بفرنسا من أجل عبارة “الصحراء المغربية”..حداد يندد

توقيف صحفي بفرنسا من أجل عبارة “الصحراء المغربية”..حداد يندد

2023-02-05 / 16:21
Photo of المغرب يسجل 4 إصابات جديدة بكورونا دون وفيات

المغرب يسجل 4 إصابات جديدة بكورونا دون وفيات

2023-02-05 / 15:34
Photo of بين “مونديال قطر” و “كأس العالم للأندية” بالمغرب …أين اختفى ” المؤثرون “

بين “مونديال قطر” و “كأس العالم للأندية” بالمغرب …أين…

2023-02-05 / 14:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق