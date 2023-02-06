طقس الاثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن يستمر الطقس البارد والذي سيكون مصحوبا بالصقيع أو بالجليد فوق كل من المرتفعات والمناطق المجاورة لها، الجنوب-الشرقي للبلاد، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

ويتوقع كذلك تتشكل كتل ضبابية على السواحل الشمالية والوسطى، و كذا بشمال الأقاليم الجنوبية وبواد ملوية.

كما سيلاحظ نزول أمطار ضعيفة و متفرقة فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، الريف والأطلسين الكبير والصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08- و 02- درجات بالأطلس، وما بين 02- و 03 درجات بالريف، السفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية، ما بين 03 و 07 درجات بمنطقة السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، السهول الواقعة غرب الأطلس، الشمال- الشرقي للأقاليم الجنوبية و السواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 08 و 13 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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