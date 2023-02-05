“35 درهما للكليلوغرام “..أسعار الدجاج تصل الى مستوى مهول بالمغرب

هبة بريس - الرباط

تعرف أسعار الدواجن اتجاها تصاعديا منذ أيام، بجميع مدن المملكة ، حيث تجاوز ثمنه 35 درهما للكيلو عند نقط بيع الدجاج المذبوح.

ويعزو مهنيون الأمر إلى فوضى يعرفها القطاع، ما أدى إلى غلاء المواد الأولية، وبالتالي ارتفاع تكلفة الانتاج

ويأتي ارتفاع أسعار الدواجن بالمغرب في سياق متسم بالتضخم ، كما يرى مهنيون أن ارتفاع السعر لا يتوقف عند مستوى مراكز الإنتاج، بل يقفز إلى مستوى تضاعفه بفعل سلسلة التسويق التي يتدخل فيها عدد من الفاعلين، حيث تعرض الدواجن في المسالخ التي تبيع بالجملة، وتنتقل إلى المتاجر، ما يخلق هوامش ربح لكل متدخل.

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