إقبال كبير على تذاكر مباراة الأهلي المصري ضد ريال مدريد في نصف نهائي الموندياليتو

2023-02-05 / 21:32
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هبة بريس - الرياضة

سجل اقبال كبير على تذاكر مباراة الأهلي المصري ضد ريال مدريد الإسباني المقررة بملعب مولاي عبد الله بالرباط، نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال العضو الجامعي حسن الفيلالي :”هناك إقبال جماهيري مكثف على تذاكر حضور مباراة الأهلي وريال مدريد المقبلة، وذلك منذ أن تأكد وصول (الفريق الأحمر) إلى هذا الدور عقب فوزه على سياتل الأمريكي”.

وأضاف :”البطولة تسجل حضورا جماهيريا كثيفا، حيث حضر في مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي 50 ألف مشجع، بينما شهدت مباراة الوداد المغربي والهلال السعودي حضور 45 ألف مشجع”.

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