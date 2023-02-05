أكادير: أخنوش …”الورش الملكي لتهيئة الحضرية يجب أن يراعي الجودة وموعد التسليم”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكد عزيز أخنوش رئيس المجلس الحضري لمدينة أكادير ، أن الجماعة قد أوفت بالتزاماتها المالية في برنامج التنمية الحضرية ”2020-2024” .

وعبر أخنوش عن اعتزازه بالتقدم الذي يشهده إطلاق وتنفيذ الورش الملكي الخاص ببرنامج التهيئة الحضرية، باحترام تام للجدولة الزمنية المسطرة، وطبقا للمواصفات المحددة بكل دقة، وصولا إلى بلوغها مراحل التسليم.

وأوضح أخنوش في كلمته خلال الاجتماع الثامن للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير يوم أمس السبت ، أن المجلس الجماعي قد إتخذ الخطوات اللازمة من أجل استكمال تنفيذ مختلف مكونات البرنامج في أحسن الظروف، مهما تطلب ذلك من إعادة توزيع المساهمات المحددة في 31 في المائة في المشروع ، أو الرفع منها، أو تحيين مختلف الالتزامات، لضمان مطابقة مشاريعها للمواصفات المسطرة، وإنجازها في الوقت المحدد، طبقا للرؤية الملكية .

وأشار اخنوش ان الجماعة الحضرية لأكادير، قد إعتمدت حلول تمويل مبتكرة وسباقة على الصعيد الوطني من خلال إصدار قرض سندات لمؤسسات وطنية ودولية.

وأكد أخنوش أنه قد تم الانتهاء بنجاح، من كافة الإجراءات اللازمة للحصول على قرض السندات، الذي أصبح ساري المفعول منذ الربع الثالث من سنة 2022، مما مكن من سداد جميع التزامات جماعة أكادير، تجاه كافة أصحاب الأشغال المنتدبين في البرنامج، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2022.

كما أشار أن الالتزامات المالية للجماعة للفترة 2023-2024 والتي تقدر بأكثر من مليار درهم، تستدعي المزيد من المجهودات من أجل الوفاء بها، مع الاهتمام بالأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة، بعد رصد المجلس الجماعي لحوالي 130 مليون درهم إضافية من أجل تنمية أحياء سفوح الجبال وأنزا العليا كمرحلة أولية.

كما ناشد جميع الشركاء الماليين والمؤسساتيين للانخراط في هذه الدينامية والمساهمة ماليا من أجل تغطية الخصاص الذي تعاني منه بعض الأحياء من المدينة ( تيكوين .سفوح الجبال. دراركة .انزا و بنسركاو …) من حيث البنية التحتية الطرقية والمرافق الأساسية للقرب، وذلك في أفق تحقيق عدالة مجالية وتوفير شروط جودة الحياة في كافة تراب الجماعة.

كما ناشد أصحاب الأشغال المنتدبين، من أجل إنهاء جميع الأوراش المفتوحة على مستوى المنطقة السياحية، في أقرب الآجال، وذلك لما تكتسيه من أهمية بالغة من حيث جاذبية المدينة.

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