قصف روسي كثيف على أوكرانيا وزيلينسكي يقر بأن الوضع يتعقد
هبة بريس - وكالات
شهدت أوكرانيا السبت عمليّات قصف روسيّة كثيفة، غداة تلقّيها وعودًا بالحصول على أسلحة غربيّة طويلة المدى، مؤكّدةً في الوقت نفسه صدّ هجوم على مدينة باخموت في الشرق بعدما وصفها الرئيس الأوكراني بأنّها “حصن”.
وأقرّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي السبت بأنّ الوضع “يتعقّد” على الأرض في مواجهة القوّات الروسيّة. وقال في رسالته اليوميّة “خلال 346 يومًا من هذه الحرب، كثيرًا ما قلتُ إنّ الوضع على الخطوط الأماميّة صعب. والوضع يزداد تعقيدًا”.
وأضاف زيلينسكي “نحن الآن مجدّدًا في مثل هذه اللحظة. لحظة يحشد فيها المحتلّ المزيد والمزيد من قوّاته لكسر دفاعنا. إنّ الوضع صعب جدًّا الآن في باخموت وفوغليدار وليمان (في الشرق) وغيرها من المناطق”.
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المجموع 2 آراء
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8 تعليقات
اصبح الوضع خطيرا في أكرانيا الان ..
ان استمر الحرب على أكرانيا فقد تتأزم الدول المجاورة وتزيد الامور سوءا..
اوروبا من كانت سبب الحرب في اوكرانيا التي ورطتها في الحرب ..
زيلنسكي لم يكن يوما ما رئيسا لاكرانيا صالحا بل اعرقها و شرد شعبها ..
لم يعد الوضع يبشر بالخير والامور خرجت عن سيطرتها ..
روسيا لا تعرف سوى القصف حتى يموت الشعب الاكراني برئيسها وشعبها ..
اللهم احفظ الشعب الاكراني من قصف روسيا ..
فليذق الرئيس الاكراني ما سبب من حرب في الدول العربية ..