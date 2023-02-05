رفقة زوجته نجلة أردوغان ..مهندس المسيرات التركية “بيرقدار” في زيارة خاصة للمغرب ( صور )
هبة بريس - الرباط
اختار مهندس الطائرات المسيرة سلجوق بيرقدار وزوجته سمية أردوغان” ابنة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، المغرب للقيام بجولة سياحية .
ونشر المهندس سلجوق بيرقدار مقطع فيديو على حسابه بموقع“الانستغرام” يوثق لتواجده رفقة زوجته سمية أردوغان بمدينة مراكش، كما نشر مقاطع لهما رفقة ابنتيهما بمدينة الدار البيضاء .
للاشارة فالمهندس “سلجوق بيرقدار” هو صاحب الشركة المنتجة للدرونات المسلحة والتي يمتلك منها المغرب أسطولا مهما .
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مرحبا بهم والف مرحبا في بلدهم التاني