رفقة زوجته نجلة أردوغان ..مهندس المسيرات التركية “بيرقدار” في زيارة خاصة للمغرب ( صور )

هبة بريس - الرباط

‏اختار مهندس الطائرات المسيرة سلجوق بيرقدار وزوجته سمية أردوغان” ابنة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، المغرب للقيام بجولة سياحية .

ونشر المهندس سلجوق بيرقدار مقطع فيديو على حسابه بموقع“الانستغرام” يوثق لتواجده رفقة زوجته سمية أردوغان بمدينة مراكش، كما نشر مقاطع لهما رفقة ابنتيهما بمدينة الدار البيضاء .

للاشارة فالمهندس “سلجوق بيرقدار” هو صاحب الشركة المنتجة للدرونات المسلحة والتي يمتلك منها المغرب أسطولا مهما .

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6