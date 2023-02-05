البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين مغاربة في عرض المتوسط
هبة بريس - متابعة
نجحت قوات خفر السواحل الإسبانية في إنقاذ 6 مهاجرين سريين كانوا على متن قارب مطاطي قادم من سواحل الريف .
وبحسب مصادر اعلامية اسبانية، فقد كان على متن القارب 6 مهاجرين ينحدرون من اقليم الحسيمة مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ تمت في عرض المتوسط.
وحرصت عناصر تابعة لفرقة الصليب الأحمر الإسباني على إجراء فحوصات طبية للمهاجرين قبل أن يتم نقلهم إلى أحد مراكز الإيواء.
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9 تعليقات
شكرا البحرية الملكية على هذا التدخل الجميل..
كل شباب المغرب والدول العربية تهرب من جحيم بلدها …
الكل يفكر في الهجرة لتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الاسعار وقلة فرص الشغل..
قلة فرص الشغل والفقر وراء الهجرة غير الشرعية..
على الدولة القبض على المتاجرين بالبشر .
على المغرب واسبانيا بناء جدار قوي يحيل التوصل إلى قطع الضفة الأخرى..
اسبانيا والمغرب يعملون منذ القدم على محاربة ظاهرة الهجرة الغير شرعية..
ارتفاع اسعار المواد الغذائية وقلة فرص الشغل تدفع الناس والشباب خصوصا الى الهجرة..
تحية تقدير واحترام للشرطة المغربية والاسبانية على مجهوداتهم المبذولة من اجل حماية الشباب من الموت ..