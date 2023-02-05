البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين مغاربة في عرض المتوسط

هبة بريس - متابعة

نجحت قوات خفر السواحل الإسبانية في إنقاذ 6 مهاجرين سريين كانوا على متن قارب مطاطي قادم من سواحل الريف .

وبحسب مصادر اعلامية اسبانية، فقد كان على متن القارب 6 مهاجرين ينحدرون من اقليم الحسيمة مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ تمت في عرض المتوسط.

وحرصت عناصر تابعة لفرقة الصليب الأحمر الإسباني على إجراء فحوصات طبية للمهاجرين قبل أن يتم نقلهم إلى أحد مراكز الإيواء.

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