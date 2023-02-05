“العسكر” يعتقلون صحفيا وصف الجزائريين بالأبقار والخرفان

2023-02-05 / 18:51
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هبة بريس - وكالات

يستمر الجدل في الجزائر على خلفية “العمود الساخر” للصحافي المعروف، سعد بوعقبة، والذي تضمن عبارات أثارت جدلا.

وجاء في نص العمود الصحافي، المنشور قبل يومين: “إذا اختار الرئيس تبون فعلا ولاية الجلفة، وبلدية البرين على وجه الخصوص، لمشروع تربية الأبقار، فقد أصاب هذه المرّة عين الحقيقة! فالأمر يُعد ترقية لمنطقة الجلفة، من مستوى الخرفان، إلى حجم الأبقار!”.

وقالت مصادر اعلام جزائرية ان الامن الجزائري اعتقل الصحافي سعيد بوعقبة .

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