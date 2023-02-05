لشكر :” المغرب أصبح في العهد الجديد دولة بمشروع ولن يتنازل قيد أنملة عن صحرائه “

2023-02-05 / 18:29
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هبة بريس - الرباط

قال إدرس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المغرب أصبح في عهد الملك محمد السادس دولة بمشروع ولن يتنازل قيد أنملة عن صحرائه.

وأضاف لشكر خلال مهرجان خطابي نظمه حزبه أمس السبت بالعيون ، إن دول أوربية أصبحت تتضايق من المكانة التي أضحى يحظى بها المغرب ، مشيرا الى أن هذه الدول كانت تعتبر المغرب بقرة حلوب وتريد الحفاظ على الامتيازات .

وأردف ادريس لشكر قائلا ان المغرب حقق مكاسب من أبرزها عودته إلى الاتحاد الإفريقي وإجلاء مرتزقة البوليساريو من معبر الكركرات بالإضافة إلى الاعتراف الامريكي بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية.

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