توقيف صحفي بفرنسا من أجل عبارة “الصحراء المغربية”..حداد يندد

هبة بريس _ الرباط

اعتبر الخبير الدولي في الديموقراطية، لحسن حداد، أن قرار توقيف قناة “بي إف إم تي في” (BFMTV) للصحفي الفرنسي-المغربي، رشيد مباركي، على خلفية نطقه بعبارة “الصحراء المغربية” على الهواء، يظهر الرقابة التي تفرضها القناة الإخبارية الفرنسية ويعكس “المعاداة المستفحلة للمغرب”.

وفي تغريدة له على تويتر، أشار البرلماني والوزير السابق إلى أنها “المكارثية على الطريقة الفرنسية”.

وكتب حداد في تغريدته التي أرفقها ببورتريه للصحفي البارز في القناة الفرنسية: “تم توقيفه في BFMTV لأنه قال الصحراء المغربية. المكارثية على الطريقة الفرنسية والمعاداة الرهيبة للمغرب. إذا قال “الشعب الصحراوي”، المصطلح المفضل في الجزائر، كان الأمر سيكون مقبولا ! الكيل بمكيالين !”.

يذكر أنه تم توقيف الصحفي رشيد مباركي، المذيع القيدوم لقناة (BFMTV) الفرنسية، الذي يقدم نشرة الأخبار الليلية، منذ منتصف شهر يناير بسبب ”بث محتوى لم يتم التحقق من صحته من قبل مسؤوليه”.

هكذا، تم عزل رشيد مباركي، الذي يمتلك أزيد من 30 عاما في العمل الصحفي، من قبل القناة التي فتحت تحقيقا داخليا

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