الإصابة تبعد كورتوا عن مواجهة الريال ومايوركا

هبة بريس _ رياضة

تعرض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة في أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة فريقه ريال مدريد وريال مايوركا ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

الحارس البلجيكي خرج من حسابات ريال مدريد في المباراة، بعد أن جاء أساسيًا في التشكيل الرسمي المعلن قبل المواجهة، وسيعوضه أندري لونين في حارس مرمى ريال مدريد.

وكشف موقع “Relevo” الإسباني أن كورتوا عانى من انزعاجات في ساقه، ليفضل الجهاز الفني للنادي الإسباني إراحته قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعانى ريال مدريد من إصابات عدة بين صفوفه خلال الفترة الأخيرة، على رأسها للقائد الفرنسي كريم بنزيما وقلب الدفاع إيدر ميليتاو، بالإضافة إلى الثلاثي إدين هازارد وفيرلاند ميندي ولوكاس فاسكير.

من جانبها، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن بنزيما وميلياو سيسافران مع ريال مدريد إلى العاصمة المغربية الرباط، لكن لن يشتركا في مواجهة الأهلي المصري؛ حيث يعاني بنزيما من حمل زائد، بينما يشتكي ميليتاو من إصابة عضلية قد تستغرق بعض الوقت للتعافي منها.

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