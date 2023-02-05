بين “مونديال قطر” و “كأس العالم للأندية” بالمغرب …أين اختفى ” المؤثرون “

هبة بريس _ الرباط

فطن المغاربة لغياب ” المؤثرين ” عن كاس العالم للأندية اذ تسائل رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن هذا الإختفاء وهم الذين رافقوا المنتخب المغربي في مونديال قطر على حساب المال العام وايضا على نفقة الشركات الخاصة التي مولت رحلاتهم للقيام بإشهارات لماركاتها ومحلاتها التجارية.

و أجمعت بعض التدوينات الفيسبوكية عن الإستياء بخصوص غياب المؤثرين المغاربة الذين لم يتوانوا ولو لحظة في التعريف بدولة قطر وثقافتها خلال فعاليات كأس العالم، غير مكثرين بالتظاهرة التي ينظمها وطنهم المغرب .

وسجل نششطاء مواقع التواصل الاجتماعي الكيل بالمكيالين الذي نهجه ” المؤثرون “بل ورفض المغاربة وجه المقارنة على اعتبار ان التعريف بالوطن اهم بكثير من الخوض في ثقافة قطر وحياة قطر .

والواضح ان ” التأثير ” اصبح عملة تخضع للمزايا والمصالح والا بماذا يتم تفسير هذا الغياب الغير المبرر _ يقول فيسبوكي في تعليق غاضب .

وفي المقابل سجل تواجد مؤثرون عالميون منذ انطلاقا كأس العالم للأندية في المغرب مما أعطى إشعاعا كبيرا لهذه التظاهرة المقامة في مدينتي طنجة والرباط، أبرزهم مؤثرين بريطاني وأرجنتيني

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