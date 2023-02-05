بين “مونديال قطر” و “كأس العالم للأندية” بالمغرب …أين اختفى ” المؤثرون “
فطن المغاربة لغياب ” المؤثرين ” عن كاس العالم للأندية اذ تسائل رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن هذا الإختفاء وهم الذين رافقوا المنتخب المغربي في مونديال قطر على حساب المال العام وايضا على نفقة الشركات الخاصة التي مولت رحلاتهم للقيام بإشهارات لماركاتها ومحلاتها التجارية.
و أجمعت بعض التدوينات الفيسبوكية عن الإستياء بخصوص غياب المؤثرين المغاربة الذين لم يتوانوا ولو لحظة في التعريف بدولة قطر وثقافتها خلال فعاليات كأس العالم، غير مكثرين بالتظاهرة التي ينظمها وطنهم المغرب .
وسجل نششطاء مواقع التواصل الاجتماعي الكيل بالمكيالين الذي نهجه ” المؤثرون “بل ورفض المغاربة وجه المقارنة على اعتبار ان التعريف بالوطن اهم بكثير من الخوض في ثقافة قطر وحياة قطر .
والواضح ان ” التأثير ” اصبح عملة تخضع للمزايا والمصالح والا بماذا يتم تفسير هذا الغياب الغير المبرر _ يقول فيسبوكي في تعليق غاضب .
وفي المقابل سجل تواجد مؤثرون عالميون منذ انطلاقا كأس العالم للأندية في المغرب مما أعطى إشعاعا كبيرا لهذه التظاهرة المقامة في مدينتي طنجة والرباط، أبرزهم مؤثرين بريطاني وأرجنتيني
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9 تعليقات
المؤثرون لا يتحركون إلا بقدر ما أعطيتهم من مال.
لا أثر لهم بغير عطاء و رشوة.
دليل مرة أخرى على أن مكونات جامعة الكرة التي لا تستحق ان تحمل الصفة الملكية تسيرها عصابة من اللصوص الذين يضحكون على ذقون المغاربة و يراكمون الثروات بسرقة المال العام كما حدث في فضيحة التذاكر ،تبا لهم و لكرتهم
ما يسمى بالمؤثرين هم في الأصل مسترزقون و مسخرون من قبل أسيادهم لنشر التفاهة و هن لا وطن لهم و لا هوية .
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
🍄 قطر لا تحتاج مؤثرين
المؤثرون قد يكونون من اصحاب الفتنة
النقود والثأثيرات
المؤثرون المغاربة علّقو آمالاهم على نهضة العالم الإسلامي من جديد من خلال التفاعل و الدفع بإنجاح المشروع القطري إعلاميا على أساس أن قطر والمنتخب المغربي كانا يحملان راية الإسلام والعدالة ووو .. كل الجُهد تم نسفه بشكل ممنهج بداية بخسارة المنتخب المغربي بمؤامرة مكشوفة أمام منتخب الاستعمار الفرنسي .. ثم مرورا بسلوكات بودريقة وبعض الكلاب المدربة التابعة للمشروع الفرنسي .. وأخيرا جاءت رصاصة الرحمة من كبير الخرواتيين وزير العدل وهبي التافه الذي لخص كل شيء في بضع كلمات .. إذن ما جدوى الانخراط في مشاريع أخرى لزيادة ملء جيوب الغير
(المؤثرون) كالدمى يحركون لأسباب من طرف المستفيدون من تأثيرهم ، يجب طرح السؤال للدين أدوا ثمن إقامتهم في قطر