هذا ما قاله الخطيب بحق الجماهير المغربية بعد مساندة الأهلي

2023-02-05 / 14:16
0
هبة بريس _ رياضة

وجَّه رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، شُكره للجماهير المغربية التي ساندت فريقه في مسابقة كأس العالم للأندية “المغرب 2022″، مُعتبراً أن ما قدّمه الأنصار المغاربة يستحق التحية والتقدير.

وقال الخطيب، في تصريح نقله الموقع الرسمي لناديه المصري: “كل الشكر والتحية للجماهير المغربية الشقيقة التي احتشدت في الملعب وساندت الفريق أمام سياتل ساوندرز، هذا الموقف ليس بغريب عن الأشقاء الذين يستحقون كل التقدير”.

وأضاف المتحدث نفسه قائلاً: “ثقتي كبيرة باستمرار هذه المساندة من الجماهير المغربية في المباريات المقبلة، بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين الجماهير المصرية والمغربية على مر الأجيال”.

وانتصر الأهلي، أمس السبت، على سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف نظيف، في المقابلة التي دارت بينهما، على أرضية “الملعب الكبير لطنجة”، برسم ربع نهائي الموندياليتو.

وسيلاقي الفريق المصري في المواجهة القادمة نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، على البساط الأخضر لـ”المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله” بمدينة الرباط.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ريال مدريد يسقط بأرض مايوركا ويتجرع خسارته الثالثة

ريال مدريد يسقط بأرض مايوركا ويتجرع خسارته الثالثة

2023-02-05 / 17:29
Photo of “إعلام إفريقي” يعتبر المغرب المرشح “المثالي” و”الرئيسي” لاحتضان كان 2025

“إعلام إفريقي” يعتبر المغرب المرشح “المثالي” و”الرئيسي” لاحتضان كان…

2023-02-05 / 17:11
Photo of الإصابة تبعد كورتوا عن مواجهة الريال ومايوركا

الإصابة تبعد كورتوا عن مواجهة الريال ومايوركا

2023-02-05 / 16:13
Photo of “فيفا” تصدر الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية

“فيفا” تصدر الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية

2023-02-05 / 15:51
Photo of الداخلة.. انطلاق فعاليات الدورة التاسعة للسباق التضامني “الصحراوية”

الداخلة.. انطلاق فعاليات الدورة التاسعة للسباق التضامني “الصحراوية”

2023-02-05 / 15:11
Photo of اشادة خارجية بملعب الكبير بمراكش، ..تصميم معماري فريد

اشادة خارجية بملعب الكبير بمراكش، ..تصميم معماري فريد

2023-02-05 / 14:30
Photo of وكالة ..الرياضة المغربية ترتقي إلى مستوى الكمال العالمي

وكالة ..الرياضة المغربية ترتقي إلى مستوى الكمال العالمي

2023-02-05 / 12:57
Photo of كأس الاندية ..تصريحات صحفية بعد هزيمة الوداد الرياضي امام الهلال السعودي

كأس الاندية ..تصريحات صحفية بعد هزيمة الوداد الرياضي امام…

2023-02-05 / 10:53
Photo of قضية داني ألفيس.. الضحية تتحدث

قضية داني ألفيس.. الضحية تتحدث

2023-02-05 / 09:22
Photo of السنغال تتوج “بالشان” على حساب الجزائر

السنغال تتوج “بالشان” على حساب الجزائر

2023-02-04 / 23:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق