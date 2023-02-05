هذا ما قاله الخطيب بحق الجماهير المغربية بعد مساندة الأهلي

هبة بريس _ رياضة

وجَّه رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، شُكره للجماهير المغربية التي ساندت فريقه في مسابقة كأس العالم للأندية “المغرب 2022″، مُعتبراً أن ما قدّمه الأنصار المغاربة يستحق التحية والتقدير.

وقال الخطيب، في تصريح نقله الموقع الرسمي لناديه المصري: “كل الشكر والتحية للجماهير المغربية الشقيقة التي احتشدت في الملعب وساندت الفريق أمام سياتل ساوندرز، هذا الموقف ليس بغريب عن الأشقاء الذين يستحقون كل التقدير”.

وأضاف المتحدث نفسه قائلاً: “ثقتي كبيرة باستمرار هذه المساندة من الجماهير المغربية في المباريات المقبلة، بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين الجماهير المصرية والمغربية على مر الأجيال”.

وانتصر الأهلي، أمس السبت، على سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف نظيف، في المقابلة التي دارت بينهما، على أرضية “الملعب الكبير لطنجة”، برسم ربع نهائي الموندياليتو.

وسيلاقي الفريق المصري في المواجهة القادمة نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، على البساط الأخضر لـ”المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله” بمدينة الرباط.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5