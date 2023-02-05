وكالة ..الرياضة المغربية ترتقي إلى مستوى الكمال العالمي

هبة بريس _ رياضة

كتبت وكالة الأنباء الروانداية أن البنيات التحتية الحديثة وعالية الجودة، التي تتوفر عليها المملكة ترقى بالرياضة المغربية إلى مستوى الكمال والمرجعية العالمية.

وسلطت الوكالة، في مقال خصص لجهود المغرب في تطوير الرياضة، وخاصة كرة القدم، الضوء على مختلف الاستثمارات التي قامت بها المملكة في العديد من المدن، بما في ذلك الدار البيضاء وطنجة ومراكش والرباط وفاس، مشيرة إلى أن هذه المنشآت عالية الجودة تستفيد منها أيضا منتخبات وأندية إفريقية وأوروبية لتنظيم معسكرات تدريبية استعدادا للمباريات الهامة.

وأشارت الوكالة، على وجه الخصوص، إلى مجمع محمد السادس لكرة القدم بالرباط، الذي يعد تجسيدا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير كرة القدم الوطنية، باعتبارها رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية.

كما سلطت وكالة أنباء رواندا الضوء على إحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، مشيرة إلى أن هذه البنية التحتية الفريدة من نوعها في إفريقيا أنجبت محترفين بارزين منذ عام 2015.

وفي معرض تطرقه للملاعب التي تتوفر عليها المملكة، ركز كاتب المقال بشكل خاص على ملعب أكادير الكبير ، مشيرا إلى أن التحفة المعمارية، التي تتسع لـ 42 ألف متفرج، قد استضافت بالفعل مباريات مهمة في إطار تصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا.

وأشار إلى أن هذا الملعب مجهز بمقصورتين لكبار الشخصيات و12 مطعما تتسع ل300 شخص، علاوة على منصة للصحافة ب 290 مقعدا و12 كابينة للتعليق التلفزيوني والإذاعي.

ونقلت الوكالة عن المدير العام للمجمع هشام علولي أن ملعب أكادير سيتم توسيعه وتغطيته في المستقبل عندما تنظم المملكة مسابقات كبرى مستقبلية مثل كأس العالم لكرة القدم.

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