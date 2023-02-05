سمكة قرش تق_تل فتاة بعد أن هاجمتها في نهر غرب أستراليا

هبة بريس

توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما السبت بعد أن نهشتها سمكة قرش في نهر في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاؤها إلى مكان الهجوم السبت بالقرب من جسر مرور في نهر سوان في منطقة ميناء فريمانتل في بيرث.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم انتشال الفتاة من الماء بإصابات خطيرة وتوفيت في مكان الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية الأحد أن الضحية قفزت من دراجة مائية للسباحة مع مجموعة من الدلافين في النهر عندما وقع هجوم سمكة القرش.

ووقع آخر هجوم قاتل لأسماك القرش في مياه ولاية أستراليا الغربية في نوفمبر تشرين الثاني 2021 عندما لقي رجل يبلغ من العمر 57 عاما حتفه على يد سمكة قرش بيضاء كبيرة في شاطئ بورت في بيرث.

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