كأس الاندية ..تصريحات صحفية بعد هزيمة الوداد الرياضي امام الهلال السعودي

2023-02-05 / 10:53
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هبة بريس _ رياضة

في مايلي تصريحات عقب هزيمة الوداد الرياضي أمام الهلال السعودي بالضربات الترجيحية (3-5) ، بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي (1-1) ،في المباراة التي جمعتهما ، اليوم السبت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، برسم ربع نهائي البطولة.

— مهدي النفطي (مدرب فريق الوداد الرياضي) :

“واجهنا فريقا جيدا . في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي حاولنا الدفاع والحفاظ على تفوقنا لكن اللاعبين أصابهم التعب .تلقينا ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة ومن الصعب تقبل الهزيمة” .

–رامون دياز (مدرب الهلال السعودي) :

” الفريقان يستحقان التأهل .الحظ حالفنا في الضربات الترجيحية وحققنا التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية .

” أهنىء اللاعبين على جهودهم الكبيرة وتحقيقهم التأهل الى الدور المقبل .استمتعنا بحضور الجمهور، وأشكر المغرب على التنظيم الرائع وحفاوة الاستقبال .سنأخذ قسطا من الراحة والاستعداد الجيد لمباراة نصف النهائي أمام فلامنغو”.

— أيوب العملود (مدافع الوداد) : “فريقنا خاض مباراة جيدة .كنا قريبين من الفوز وسيطرنا على اللعب طيلة المباراة . انهزمنا بسبب جزئيات بسيطة”.

” كنا الأقرب لكسب نتيجة المباراة ، لكن الحظ لم يحالفنا ونقدم اعتذارنا للجماهير الودادية”.

–موسى ماريغا (مهاجم الهلال): “اللعب ضد الوداد الرياضي وأمام جمهوره الرائع ليس بالأمر السهل. الوداد يتوفر على لاعبين متمرسين .فريقنا يستحق الفوز “.

–ديدييه لامكيل (مهاجم الوداد): “أتيحت لنا العديد من الفرص خلال هذه المباراة ، لكن للأسف سجل علينا هدف من ضربة جزاء في نهاية الوقت الأصلي من المقابلة .

” فريقنا سيطر على مجريات اللقاء .بذلنا قصارى جهودنا لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال وسنواصل العمل”.

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