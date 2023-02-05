سفير فرنسا يعلق على توصية البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة بالمغرب
هبة بريس _ صحف
قال سفير فرنسا في الرباط كريستوف لوكوتورييه إن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب “لا تلزم أبدا فرنسا”، بينما تتهم الطبقة السياسية في المملكة باريس بالوقوف وراءها.
وقال لوكوتورييه إن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مؤكدا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.
وشدد على أن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.
وأقر البرلمان الأوروبي في 19 يناير توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وفقا لمجلة “تيل كيل” في عددها الصادر نهاية الأسبوع
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تصريح تافه و ينم على بلادة فرنسا الدبلوماسية نواب ماكرون صوتوا لصالح القرار، يعتقدون أنهم في زمن الاستعمار، لابد من الدفاع و الدود على مصالح المملكة الشريفة.
ولماذا صوت نوابكم في البرلمان الاوروبي لصالح هدا القرار.
ماكرون البسيط فعل كل شيء ليصوت اعضاء حزبه ليصوتوا لصالح القرار. فرنسا ادركت متأخرا ان المغرب لا يخضع للاملآت او الضغوطات البئيسة.
هذا لا يعني ان كل شيء على ما يرام في مجال حقوق الانسان. الصحافة اما انا تكون تابعة للمخزن او تسجن في غالب الاحيان عن ظلم. الديموقراطية لا زالت بعيدة كل لبعد عن الدول العربية. حتى في اوروبا حرية العبير ليست الا رماد في العيون.