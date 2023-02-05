البرلمان الأوروبي

سفير فرنسا يعلق على توصية البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة بالمغرب

2023-02-05 / 10:26
0
هبة بريس _ صحف

قال سفير فرنسا في الرباط كريستوف لوكوتورييه إن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب “لا تلزم أبدا فرنسا”، بينما تتهم الطبقة السياسية في المملكة باريس بالوقوف وراءها.

وقال لوكوتورييه إن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مؤكدا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.

وشدد على أن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.

وأقر البرلمان الأوروبي في 19 يناير توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وفقا لمجلة “تيل كيل” في عددها الصادر نهاية الأسبوع

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المعارض الجزائري أنور مالك : تعرضت لمحاولة التصفية الجسدية بعد عودتي من المغرب

المعارض الجزائري أنور مالك : تعرضت لمحاولة التصفية الجسدية…

2023-02-04 / 20:48
Photo of “نداء طنجة”: انطلاقة مسار طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي

“نداء طنجة”: انطلاقة مسار طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد…

2023-02-04 / 18:40
Photo of لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الأنديني تؤكد دعمها لمغربية الصحراء

لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الأنديني تؤكد دعمها لمغربية الصحراء

2023-02-04 / 16:56
Photo of الملك: متمنياتنا للشعب السريلانكي بمزيد التقدم والرخاء

الملك: متمنياتنا للشعب السريلانكي بمزيد التقدم والرخاء

2023-02-04 / 14:40
Photo of صحيفة كولومبية: “المغرب وكولومبيا.. صداقة تتعرض لمذبحة”

صحيفة كولومبية: “المغرب وكولومبيا.. صداقة تتعرض لمذبحة”

2023-02-04 / 10:36
Photo of ألباريس: الاجتماع رفيع المستوى “كانت له نتائج ملموسة كبيرة”

ألباريس: الاجتماع رفيع المستوى “كانت له نتائج ملموسة كبيرة”

2023-02-03 / 14:22
Photo of بسبب “الصحراء المغربية”.. قناة فرنسية توقف صحفي مغربي عن العمل

بسبب “الصحراء المغربية”.. قناة فرنسية توقف صحفي مغربي عن…

2023-02-03 / 11:44
Photo of مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يصادق على “إعلان طنجة”

مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يصادق على “إعلان…

2023-02-03 / 10:16
Photo of في ختام الاجتماع المغربي- الإسباني.. أخنوش: “أحيي البعد الإنساني في علاقاتنا الثنائية”

في ختام الاجتماع المغربي- الإسباني.. أخنوش: “أحيي البعد الإنساني…

2023-02-02 / 17:39

اوزين: “لقينا حسن معاملة بالجزائر.. والشعب يكن كل الاحترام…

2023-02-02 / 17:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق