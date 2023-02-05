قضية داني ألفيس.. الضحية تتحدث

هبة بريس

تحدثت الفتاة التي ادعت تعرضها للاغتصاب من قبل اللاعب البرازيلي، داني ألفيس، عن تفاصيل جديدة بشأن هذه الحادثة.

وأدلى ثمانية شهود بشهاداتهم أمام القاضي الجديد، كونسيبسيون كانتون، في قضية اللاعب البرازيلي، داني ألفيس، الجمعة، وفقا لصحيفة “ماركا”.

وتلقت المحكمة شهادات لما حدث في 30 ديسمبر الماضي مع لاعب كرة القدم داني ألفيس والفتاة البالغة من العمر 23 عاما، والتي أبلغت بعد يومين عن اغتصابه لها في ملهى ساتون الليلي في برشلونة.

ومن المستجدات التي تم الكشف عنها، شهادة إحدى صديقتي الضحية، التي أيدت ما قالته بالفعل للشرطة، وهو “أنه لمسها بقسوة، ولمس أعضائها التناسلية. وأنها حذرته مرتين بالتوقف عن ذلك”.

وفي الشكوى، تدعي الضحية أن اللاعب بدأ في مغازلة ثلاث فتيات، حتى اقترب منها أخيرا، وأمسك يدها ووضعها بالقرب من عضوه التناسلي، وفي تلك اللحظة انسحبت بعيدا. وقالت الضحية المزعومة لواحدة من صديقاتها: “لقد لامس عضوي التناسلي”.

وتذكر شابتان أنهن وصلن مع الضحية في تلك الليلة “إلى المنطقة المحجوزة وطاولة ألفيس في ملهى ساتون الليلي”. وتقول ماركا “كان داني ألفيس يراقبهن. لمس إحداهن بقسوة، بينما حاول أن يعانق الأخرى، وشعرت كلتاهما بعدم الارتياح، ثم اقترب اللاعب من صديقتهن الثالثة. وأوضحن أن اللاعب توجه بعد ذلك إلى باب علمن لاحقا أنه يؤدي إلى حمام خاص، ومن هناك أشار إلى الضحية لتقترب”.

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