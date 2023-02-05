To go with Pakistan-unrest-politics-Afghanistan-India,INTERVIEW by Guillaume LAVALLÉE In this photograph taken November 14, 2014, Pakistan's former military ruler General Pervez Musharraf smiles during an interview with AFP in Karachi. The departure of NATO combat forces from Afghanistan could push India and Pakistan towards a proxy war in the troubled state Musharraf warned in an interview with AFP. AFP PHOTO / Asif HASSAN (Photo by ASIF HASSAN / AFP)

وفاة رئيس باكستان السابق برويز مشرف في منفاه العربي

2023-02-05 / 09:05
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هبة بريس

أعلنت متحدثة باسم السفارة الباكستانية في الإمارات أن الرئيس السابق برويز مشرف توفي اليوم الأحد في دبي.

وقالت وسائل إعلامية باكستانية محلية، الأحد، إن برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأضافت شازيا سراج المتحدثة باسم قنصلية باكستان في دبي والسفارة في أبوظبي لرويترز “بوسعي تأكيد وفاته هذا الصباح”.

ولفتت إلى أن السفارة على اتصال بأسرة مشرف.

ويذكر أنه في ديسمبر من العام 2019 قضت محكمة باكستانية بالإعدام في حق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف غيابيا بعد إدانته بـ”الخيانة العظمى”.

وكان هذا الحكم غير مسبوق في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية.

وتمحورت القضية حول قرار مشرف تعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في 2007.

وقضى الرئيس الراحل معظم وقته في منفاه بين دبي ولندن.

وذكرت رويترز أن مشرف (79 عاما) حكم باكستان لقرابة عشر سنوات بعد استيلائه على السلطة في انقلاب أبيض عام 1999 وأشرف على النمو الاقتصادي السريع للبلاد وحاول نشر القيم الليبرالية في البلد الإسلامي المحافظ.

وحاول تنظيم القاعدة وإسلاميون متشددون قتل مشرف ثلاث مرات على الأقل. وفي عام 2008، أجريت في باكستان أول انتخابات ديمقراطية في 11 عاما وخسر حزب مشرف. وفي مواجهة مساءلة بغرض العزل في البرلمان تنحى مشرف عن الرئاسة وفر إلى لندن.

وعاد مشرف إلى باكستان عام 2013 لخوض الانتخابات البرلمانية لكن صدر قرار بعدم أهليته للترشح وسُمح له بمغادرة البلاد إلى دبي عام 2016.

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