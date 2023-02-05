طقس الأحد : جو بارد مع تكون صقيع أو جليد

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا بكل من الجبال ومناطقها المجاورة، الجنوب الشرقي للبلاد، المنطقة الشرقية وبالسهول الداخلية مع تكون صقيع أو جليد.

ويتوقع، كذلك، تشكل كتل ضبابية بكل من شمال المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فيما ستكون السماء غائمة بالأطلس، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب وبمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07- و02- درجة بالأطلس، ما بين 02- و03- درجة بالريف، والسفوح الجنوبية-الشرقية وبالهضاب العليا الشرقية، ما بين 03 و09 درجة بمنطقة السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية والسواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 09 و15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش وجنوب الداخلة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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