رئيس “الكاف” يعلق من الجزائر على غياب المغرب عن الشان : سنعالج الأمور بشكل عادل

هبة بريس - الرباط

وجه رئيس الكاف باتريس موتسيبي، صفعة قوية للجزائر بعد تأكيده على استمرار التحقيق بخصوص أسباب غياب المغرب عن الشان ملمحا الى اتخاذ اجراءات من قبل “الكاف”.

وقال موتسيي خلال الندوة الصحفية التي سبقت نهائي “الشان”ان : “الأمانة العامة للكاف، عليها دراسة الوقائع، وتدرس الوقائع والتصريحات، هناك تحريات حول عدم مشاركة المغرب في الشان” مشيرا الى ان: ” الحكومة الجزائرية تقول لا نريد تواجد المغرب هنا، ونحن بلد سيادي، لقد قمنا بالمنع وعليهم احترام سيادتنا”.

وختم موتسيبي: “عدم تورطنا في السياسة سيخدم كرة القدم الإفريقية أكثر”.

وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع قد اكد أن “المنتخب قدم طلب الترخيص لرحلة مباشرة صوب قسطنطينة، لكن السلطات الجزائرية رفضت السماح بذلك “.

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