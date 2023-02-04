“الموندياليتو”..ال”oncf” يسخر البراق لنقل الفرق والحكام وموظفي “الفيفا”

هبة بريس -

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تعاونه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” خلال كأس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب بين 1 و11 فبراير 2023، ليصبح بذلك داعما لهذا الحدث الكروي.

وأوضح “ONCF”، في بلاغ السبت 04 فبراير2023، أنه سيتكفل بتنقل الفرق المشاركة في المونياليتو، وبالحكام والموظفين الرسميين بين مدينتي طنجة والرباط أو الدار البيضاء.

وأفاد بأنه سيتم توفير هذه الخدمة عن طريق قطارات “البراق” العادية، عبر الرحلات الخاصة على نفس القطارات، المعتمدة تزامنا مع الموندياليتو.

وسبق للمكتب أن أعلن عن تبنى خطة نقل خاصة بمونديال الأندية، تتضمن تعزيز عرض القطار من خلال زيادة سعة المقاعد المتاحة لحركة المرور المنتظمة وجدولة القطارات الخاصة على النحو التالي:

– الأربعاء 1 فبراير: انطلاق قطار البراق في رحلة خاصة من طنجة على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا (23:30).

– السبت 4 فبراير: يغادر قطارا البراق بشكل خاص، من الدار البيضاء على الساعة الثامنة مساء (20:00)، ومن طنجة على الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00).

– الثلاثاء 7 فبراير: انطلاق قطار الأطلس من طنجة إلى فاس على الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00)، وقطار البراق في رحلة خاصة من طنجة على الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00).

– الأربعاء 8 فبراير: رحلة خاصة لقطار البراق انطلاقا من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00)، وقطار الأطلس من الرباط إلى مراكش في منتصف الليل.

– السبت 11 فبراير (يوم مباراة النهائي): انطلاق رحلة خاصة لقطار البراق من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00)، وقطار الأطلس من الرباط إلى مراكش في منتصف الليل.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1