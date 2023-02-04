بحضور السفير الأمريكي العيادة القانونية لكلية الحقوق بفاس تنظم حفل تخرج

ع محياوي _ هبة بريس

احتضن صباح اليوم السبت 4 فبراير 2023 مركز الندوات والتكوين التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة من الترقية القانونية بتنظيم من العيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وكذا حفل استقبال اعضاء جدد بحضور شخصيات وازنة من ضمنهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية “بونييت تالوار” وشخصيات من المجتمع الاكاديمي والعلمي وعالم الأعمال والمقاولات وفعاليات من جمعيات المجتمع المدني وكذا المؤسسات الشريكة للعيادة القانونية التابعة لكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بفاس.

وخلال هذا الحفل ، قامت العيادة القانونية بتنويه العمل الهائل لفريق عملها على مدى أكثر من ثلاث سنوات من أجل تحسين وضع الشباب والنساء ، والفئات التي لا تحظى بالتمثيل في المؤسسات، وكذا الفئات المحرومة من خلال توفير المساعدة القانونية المجانية والتدريب على ريادة الأعمال لإشراكهم على المستوى المدني والاقتصادي.

هذا وقد تميزت فعاليات الحفل بإلقاء عدة كلمات أهمها كلمة كلمات أ.صفاء بوحلالة منسقة البرنامج التي نوهت بالحضور والترحيب بهم ، تلتها كلمة السفير الأمريكي بالمغرب بونييت تالوار وكلمات كل من أ.مصطفى إجعلي رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، و أ. محمد بوزلافة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس و أ.يوسف بن مئير رئيس مؤسسة الأطلس الكبير ، إذ ان معظم الكلمات والمداخلات صبت في اتجاه التأكيد على أهمية العمل الجبار الذي تقوم به العيادة القانونية والتنويه بها وضرورة إبراز إنجازاتها التي اعتبرها المتدخلون بالهامة والتنويه بما راكمته من العمل المضني على امتداد ثلاث سنوات من العمل والجد والاشادة بالجهود الجبارة لفريق عمل واعضاء العيادة القانونية طوال فترة تنفيذ البرنامج.

الحفل كان أيضًا فرصة لتسليط الأضوء على نتائج وإنجازات مشروع العيادة وتأثيرها على الطلاب وقادة المشروع أنفسهم واي مستفيد من خدمات العيادة ، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المجانية والتدريب على ريادة الأعمال وإبراز الإنجازات الرئيسية التي تم تسجيلها في إطار هذا المشروع .

وخلال هذا الحفل ايضا ، تمكن العديد من المرتبطين بالبرنامج ورواد الاعمال المستفيدين من برنامج المواكبة ودعم ريادة الأعمال من الإدلاء بشهاداتهم وانطباعاتهم عن البرنامج وتأثيره على حياتهم الشخصية والمهنية على إيقاع أجواء يسوده الاحساس بالفرح والأمل، مع إتاحة الفرصة للطلاب ورواد الأعمال والمستفيدين من البرنامج. الذين أكملوا دوراتهم التدريبية للادلاء بشهادتهم والترحيب بالملتحقين الجدد للاستفادة من دورات برنامج العيادة القانونية.

جدير بالذكر أن عملية إحداث وإنشاء برنامج العيادة القانونية لكلية الحقوق – CJFD بفاس تمت في بداية الأمر كمشروع تجريبي عام 2019 لتعزيز التعاون بين مؤسسة الأطلس الكبير وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. فاس.

وابتداء من عام 2020 إلى عام 2022 ، تم تمديد عمل المشروع ومأسسته وتمويله وتوسيعه ليشمل التركيز على تعزيز ريادة الأعمال من قبل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI).

بيد أن عملية تمويل برنامج “إشراك المجتمعات المحرومة في منطقة فاس من خلال المساعدة القانونية والتوعية والتكامل الاجتماعي والاقتصادي” تتم من قبل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI) وتنفذه مؤسسة الأطلس الكبير بالشراكة مع كلية الحقوق بفاس.

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