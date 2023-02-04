الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا وتنتشل حطامه

هبة بريس - وكالات

أعلنت قناة “فوكس نيوز”الأمريكية، أن سلاح الجو الأمريكي أسقط المنطاد الصيني الذي “تسلل” إلى أجواء البلاد منذ عدة أيام، قبالة سواحل كارولينا، ويجري الآن انتشال حطامه.

تم إسقاط المنطاد فوق المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن يسقط في المياه الإقليمية للولايات المتحدة، كما تأمل واشنطن أن يتم العثور على الأجهزة المحملة عليه ودراستها.

وأسقط الجيش الأميركي المنطاد الصيني دخل الأجواء الأميركية من جهة الحدود الشمالية الغربية، فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البنتاغون، إنه تم رصد منطاد استطلاع فوق أراضي الولايات المتحدة، طار من جزر ألوتيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا الأمريكية.

ونقلت شبكة NBC الأمريكية عن رايدر قوله: “حددت قواتنا منطاد استطلاع على ارتفاع عال فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة وتم تتبعه خلال اليومين الماضيين”.

وأضاف: “نراقب ذلك عن كثب”، مشيرا إلى أنه “فور اكتشاف المنطاد، اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات للوقاية من جمع معلومات حساسة”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1