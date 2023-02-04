المعارض الجزائري أنور مالك : تعرضت لمحاولة التصفية الجسدية بعد عودتي من المغرب

هبة بريس - الرباط

كشف الضابط والمعارض الجزائري السابق، أنور مالك عن تعرضه لمحاولة التصفية الجسدية على يد 3 أشخاص بالعاصمة البلجيكية بروكسيل مباشرة بعد عودته من المشاركة في ندوة حول موضوع “العلاقات المغربية الجزائرية في ضوء الخطب الملكية”، المنظمة من قبل حزب جبهة القوى الديمقراطية،

في مدينة وجدة.

وأوضح أنور مالك، أنه تعرض لمحاولة التصفية الجسدية، وهو يتجول في شوارع بروكسيل رفقة أحد الأشخاص، قبل أن يعترض 3 أشخاص سبيله واحد منهم يحمل آلة حادة بحسب المعارض الجزائري الذي بث فيديو على قناته بموقع يوتوب يشرح فيه محاولة تصفيته جسديا .

وقال أنور مالك أن الاشهاص الذين اعترضوا سبيله يظهر أنهم رياضيين او ينتمون لاسلاك عسكرية، مضيفا، أن “الاتهامات لم تقتصر على العمالة والخيانة فحسب، بل بالتطاول على النظام الجزائري واستهداف رموزه”.

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