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مندوبية التخطيط : اقتصاد البلاد فقد 24 ألف منصب شغل خلال عام 2022

2023-02-04 / 19:28
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هبة بريس - وكالات

أفادت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية) بالمغرب بأن اقتصاد البلاد فقد 24 ألف منصب شغل خلال عام 2022 رغم أن وضعية سوق الشغل عرفت “تحسنا نسبيا” بالوسط الحضري بينما لا زالت تعاني من آثار الجفاف بالوسط القروي.

وأوضحت المندوبية في تقرير حديث لها حول وضعية سوق الشغل خلال عام 2022، أن فقدان مجموع هذه المناصب هو نتيجة التفاوت بين إحداث 150 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 174 ألف بالوسط القروي.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات ساهم في إحداث 164 ألف منصب شغل وقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 28 ألف منصب، بينما فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 215 ألف منصب وقطاع البناء والأ

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