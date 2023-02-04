برلماني يسائل وزير التعليم حول مقاطعة “أساتذة التعاقد ” مسك النقط

2023-02-04 / 19:08
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تقدم بوطاهر البطاهري النائب البرلماني عن اقليم الحسيمة، بسؤال كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول مقاطعة تسليم النقط والفروض من قبل بعض أطر هيئة التدريس.

وجاء في سؤال النائب البرلماني ، إن مقاطعة بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، لمسك النقط بمنظومة مسار، حرم عدد من التلميذات والتلاميذ من الحصول على معدلاتهم ونتائج الدورة الأولى اسوة بباقي زملائهم في مؤسسات أخرى .

وطالب البوطاهري من وزير التربية الوطنية بالاسراع في إيجاد الحلول النهائية للملفات العالقة خاصة ملف اطر الاكادميات و ملف المقصيين من خارج السلوك .

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