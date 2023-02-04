الوداد خارج “الموندياليتو ” عقب هزيمته أمام الهلال السعودي بالضربات الترجيحية

2023-02-04 / 18:45
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هبة بريس - القسم الرياضي

انهزم الوداد الرياضي أمام الهلال السعودي بالضربات الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن لقاءات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

افتتح أيوب العملود التسجيل للوداد الرياضي في الدقيقة 52، وأدرك محمد كانو التعادل للهلال في الدقيقة 94 من ضربة جزاء.

وتلقى الوداد الرياضي ضربة موجعة بطرد لاعبه يحيى جبران في الدقيقة 91، كما تلقى الهلال ضربة موجعة بدوره بعد طرد لاعبه محمد كانو في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الأول.

وامتدت المباراة إلى الضربات الترجيحية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي على وقع التعادل بهدف لمثله.

وضيع يحيى عطية الله الضربة الترجيحية الأولى للوداد الرياضي، وسجل أيوب العملود الضربة الثانية، وسجل محمد أوناجم الضربة الثالثة، وسجل جلال الداودي الضربة الرابعة.

وسيلتقي الهلال السعودي مع فلامينغو البرازيلي في مباراة نصف النهائي.

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