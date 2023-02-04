مباراة الوداد – الهلال .. نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي

2023-02-04 / 18:00
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هبة بريس

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الوداد الرياضي أمام نظيره الهلال السعودي، بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 4 فبراير في مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن الدور الثاني من مونديال الأندية المقام بالمغرب.

وافتتح اللاعب أيوب العملود التسجيل للوداد في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني.

وعاد الهلال إلى تعديل نتيجة المباراة في الدقيقة 90، بهدف من اللاعب حمد إبراهيم كنو من علامة جزاء.

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