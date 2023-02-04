حاتم عمور يزيل الستار عن تاريخ طرح أغنية الموندياليتو

نجلاء مزيان

أفرج النجم المغربي حاتم عمور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن موعد طرح أغنية الموندياليتو “welcome to Morocco”.

و نشر عمور صورة ترويجية للعمل عبر ذات المنصة، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”الأحد المقبل هو موعد نزول الأغنية الرسمية للموندياليتو على كل المنصات الرقمية”.

و الجدير بالذكر، فقد جرى تصوير بعض مشاهد فيديو كليب الأغنية بكل من باب رواح و المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، فيما صور الباقي بمحطة القنيطرة.

ويشار إلى أن “welcome to Morocco”، من إخراج المخرج الألماني Daniel zlotin و إنتاج حكيمة دوكنة،كما شارك في غنائها كل من أسماء لمنور و عبد الحفيظ الدوزي و حاتم عمور و زهير البهاوي و نعمان بلعياشي و أمينوكس و ديزي دروس و ريم فكري.

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