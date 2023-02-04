حاتم عمور يزيل الستار عن تاريخ طرح أغنية الموندياليتو

2023-02-04 / 16:06
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نجلاء مزيان

أفرج النجم المغربي حاتم عمور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن موعد طرح أغنية الموندياليتو “welcome to Morocco”.

و نشر عمور صورة ترويجية للعمل عبر ذات المنصة، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”الأحد المقبل هو موعد نزول الأغنية الرسمية للموندياليتو على كل المنصات الرقمية”.

و الجدير بالذكر، فقد جرى تصوير بعض مشاهد فيديو كليب الأغنية بكل من باب رواح و المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، فيما صور الباقي بمحطة القنيطرة.

ويشار إلى أن “welcome to Morocco”، من إخراج المخرج الألماني Daniel zlotin و إنتاج حكيمة دوكنة،كما شارك في غنائها كل من أسماء لمنور و عبد الحفيظ الدوزي و حاتم عمور و زهير البهاوي و نعمان بلعياشي و أمينوكس و ديزي دروس و ريم فكري.

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