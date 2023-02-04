الملك: متمنياتنا للشعب السريلانكي بمزيد التقدم والرخاء

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لفخامة السيد رانيل ويكرميسينغي، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس رانيل ويكرميسينغي، وأصدق المتمنيات للشعب السريلانكي بمزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بعلاقات الصداقة القائمة بين بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل ترسيخ هذه العلاقات وتعزيز تعاوننا الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0