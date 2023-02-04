المــــوت يخطف فنان لوتار سي أحمد ولد قدور “فيديو”

محمد منفلوطي- هبة بريس

بعد رحيل الفنانين علي ومحمد بشار المشهورين بقشبال وزروال، هاهي الساحة الفنية تودع سي أحمد ولد قدور اليوم السبت بمسقط راسه بمدينة ابن أحمد عاصمة امزاب، الذي تغنى بأغنية العلوة كثراث وطني.

ويعتبر الفنان الراحل سي أحمد ولد قدور من أعمدة الفن المغربي الأصيل وهرم في الفن الشعبي وأيقونة فريدة من الفن الشعبي الوثري، اشتهر بالعزف على آلة الوتار ، وهو من أبرز الفنانين الذي أثثوا المشهد الفني المغربي في مجال العزف على آلة لوتار وتغنوا بأغنية العلوة بمنطقة امزاب، قبل أن يعتزل الفن مؤخرا.

وقد كان لهبة بريس لقاء سابق مع الراحل ضمن الفيديو التالي:

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