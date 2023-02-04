أكادير : إعتداء جسدي لطبيب على مسؤولة تمريض بمصحة خاصة
علمت جريدة ” هبة بريس ” من مصادرها ، عن إعتداء طبيب مختص في ” جراحة المسالك البولية ” على مسؤولة تمريض ” حارسة عامة” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة أكادير ، يوم أمس الجمعة 3 فبراير الجاري” .
وأضافت نفس المصادر ، أن الطبيب قد عرض المستخدمة الى العنف الجسدي بعد أن إنهال عليها بالضرب والكلام النابي أمام مستخدمي المصحة و أمام أعين المرضى، في موقف إستنكره من حضر واقعة الاعتداء .
مصادر عليمة أكدت للجريدة، أن إدارة المصحة قد أوقفت الطبيب على الفور من الاشتغال لديها، بعد علمها ان نفس الطبيب قد اعتدى جسديا في وقت سابق على ممرضة بنفس الطريقة.
ولم يعرف بعد هل التجأت المسؤولة الى المصالح الصحية لاستصدار شهادة طبيبة لما تعرضت له، وعرض تظلمها على أنظار النيابة العامة بسبب هذا الاعتداء الغير المسؤول و ” الهمجي” في حق المرأة العاملة .
وفي انتظار ان تتدخل الجهات المسؤولة على القطاع الصحي بالمدينة، لفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الاعتداء، واتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل، وهل الطبيب يزاول في القطاع العام أو الخاص؟ وغيرها من الاسئلة التي تحتاج أجوبة للرأي العام
مصادر متطابقة، كشفت للجريدة، أن الواقعة بمثابة الشجرة التي تخفي غابة من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المستخدمة في القطاع العام والخاص من اعتداءات جسدية ولفظية من طرف الأطر الطبية، مقابل طمس هذه الاعتداءات وهو ما يخلف آثار نفسية على المستخدمين في القطاع، بسبب طمس المسؤولين لهذه الوقاىع حتى لا تخرج للعلن، حفاظا على سمعة المصحات والمستشفيات، في حين يتناسى الجميع حقوق النساء العاملات.
ومن المنتظر أن تعرف هذه القضية تداعيات، بعد دخول منظمات حقوقية نسائية، للمطالبة بمحاسبة الطبيب على افعاله، وفتح ملف الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تتعرض لها النساء العاملات في القطاع الصحي.
5 تعليقات
En plus c’est une femme il faut pas toucher une femme en plus il est gentil en plus de ça il faut son travail correctement franchement on va voir la suite qu’est-ce qui va se passer après
السيده الكريمه معروفة بتعاملها الطيب و احترافية وتفاني في العمل ، نسأل الله الا يضيع حق أي مظلوم
بصفتي امراة اناشد جمعيات الحقوق النسائية التدخل في القضية لانها اصبحت قضية عامة علما بان السيدة المعتدى عليها انساااانة بجميع المقاييس خلوقة و ذات كفاءة عالية مهنيا بينما الطبيب معروف بسلوكه الفظ. يكفيه الطرد و استنكار كل موظفين المصحة وكذلك المرضى لفعله الشنيع وسلوكه اللامقبول.
الطرد من المصحة قرارصائب لشخص غير محبوب من طرف الاغلبية بسبب سلوكه اللامقبول، كلنا مع السيدة الحارسة العامة لانها انسانة خلوقة و ذات كفاءة عالية مهنيا واخلاقيا.
قرار الطرد ي محله، بسبب سلوك هذا الشخص اللامقبول و المتكرر زيادة على عدم احترامه لزيه المهني، اما السيدة المعنية بالامر فهي ذات حنكة و كفاءة عالية مهنيا واخلاقيا والكل يشهد لها بطيب الخلق و حسن المعاملة. كلنا معك سيدتي.