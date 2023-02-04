أكادير : إعتداء جسدي لطبيب على مسؤولة تمريض بمصحة خاصة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت جريدة ” هبة بريس ” من مصادرها ، عن إعتداء طبيب مختص في ” جراحة المسالك البولية ” على مسؤولة تمريض ” حارسة عامة” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة أكادير ، يوم أمس الجمعة 3 فبراير الجاري” .

وأضافت نفس المصادر ، أن الطبيب قد عرض المستخدمة الى العنف الجسدي بعد أن إنهال عليها بالضرب والكلام النابي أمام مستخدمي المصحة و أمام أعين المرضى، في موقف إستنكره من حضر واقعة الاعتداء .

مصادر عليمة أكدت للجريدة، أن إدارة المصحة قد أوقفت الطبيب على الفور من الاشتغال لديها، بعد علمها ان نفس الطبيب قد اعتدى جسديا في وقت سابق على ممرضة بنفس الطريقة.

ولم يعرف بعد هل التجأت المسؤولة الى المصالح الصحية لاستصدار شهادة طبيبة لما تعرضت له، وعرض تظلمها على أنظار النيابة العامة بسبب هذا الاعتداء الغير المسؤول و ” الهمجي” في حق المرأة العاملة .

وفي انتظار ان تتدخل الجهات المسؤولة على القطاع الصحي بالمدينة، لفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الاعتداء، واتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل، وهل الطبيب يزاول في القطاع العام أو الخاص؟ وغيرها من الاسئلة التي تحتاج أجوبة للرأي العام

مصادر متطابقة، كشفت للجريدة، أن الواقعة بمثابة الشجرة التي تخفي غابة من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المستخدمة في القطاع العام والخاص من اعتداءات جسدية ولفظية من طرف الأطر الطبية، مقابل طمس هذه الاعتداءات وهو ما يخلف آثار نفسية على المستخدمين في القطاع، بسبب طمس المسؤولين لهذه الوقاىع حتى لا تخرج للعلن، حفاظا على سمعة المصحات والمستشفيات، في حين يتناسى الجميع حقوق النساء العاملات.

ومن المنتظر أن تعرف هذه القضية تداعيات، بعد دخول منظمات حقوقية نسائية، للمطالبة بمحاسبة الطبيب على افعاله، وفتح ملف الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تتعرض لها النساء العاملات في القطاع الصحي.

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