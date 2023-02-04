استنفار أمني بالرباط استعدادا لمباراة الوداد والهلال بالرباط

2023-02-04 / 12:30
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هبة بريس - الرباط

تشهد مدينة الرباط منذ الساعات الأولى من صباح يومه السبت، استنفارا أمنيا كبيرا استعدادا لأحد مباريات مونديال الأندية.

وعرفت معظم شوارع وطرقات العاصمة، منذ صباح السبت، تواجدا أمنيا مكثفا، لتنظيم حرطة السير والجولان، وللوقوف على آخر الترتيبات الأمنية قبيل مباراة نادي الوداد البيضاوي ونادي الهلال السعودي.

وقررت السلطات، إيقاف حركة السير مؤقتا بعدد من الطرقات المجاورة لملعب مولاي عبد الله بالرباط، لتنظيم حركة السير وتسهيل ولوج الجماهير التي ستحضر للمباراة.

هذا ويشار الى أن نادي الوداد البيضاوي سيقابل نادي الهلال السعودي، في مباراة شيقة يومه السبت على الساعة 15:30 زوالا.

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